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В четверг, 7 ноября, сотрудники полиции и СБУ задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника при попытке завладеть средствами предпринимателя в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба столистной прокуратуры.

Как установлено досудебным расследованием, указанное должностное лицо через посредника обратилось к директору общества, которое осуществляет деятельность по обмену валюты, с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении обществом бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

За положительное решение этого вопроса сотрудница НБУ потребовала от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тыс. долларов США.

В ходе проведения контроля за совершением преступления должностное лицо Нацбанка, а также посредника задержали во время передачи части обусловленных средств в сумме 15 тыс. долларов США.

Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по предварительному правовой квалификации ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Напомним, 29 октября столичная прокуратура сообщила о задержании в Киеве главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс. долларов.

В то же время в НБУ заявили, что задержанный сотрудник Нацбанка не является работником структурного подразделения, которые осуществляет выдачу лицензий на осуществление валютных операций. 
ForUm

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