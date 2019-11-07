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Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд продолжает переговоры с Украиной относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что очередная миссия Фонда завершила работу в Киеве в сентябре. «Миссия также начала обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования, – сказал Райс. – Дискуссии относительно новой программы продолжаются».

Представитель Фонда сообщил об обсуждении вопросов фискальной и монетарной политики, обеспечения независимости центрального банка и финансовой стабильности, усилий по минимизации стоимости банковских банкротств для налогоплательщиков, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Напомним, Национальный банк ожидает подписания соглашения с Международным валютным фондом и получения первого транша уже в 2019 году.

Первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова заявила, что новая программа расширенного финансирования Международного валютного фонда предусматривает в качестве условий для Украины принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах.

 
ForUm

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