также в разделеСтолица
В результате подрыва авто в Киеве погиб полицейский 21
В Киеве третий раз с начала месяца «заминировали» станции метро 21
Кличко о деле НАБУ: Мне очень смешно 17
Стрельба в Киеве: не помирились соседи 31
Киев частично избавят от обилия фур 28
В Киеве зафиксировано превышение концентраций вредных веществ в воздухе 28
НАБУ открыло дело о возможной госизмене Кличко 98
Киевляне пережили вторую самую теплую ночь за 139 лет 41
Суд закрыл дело об аресте «Гостиного двора» 20
Кличко проверил, как идет строительство метро на Виноградарь 39
В центре Киева прорвало теплосеть, в яму провалился автомобиль 161
СМИ узнали новые подробности о «доме Ткаченко» на Трухановом 55
Метро в Киеве возобновило работу 17
В Киеве на ремонт закрыли еще один мост 60
В Киеве снова заминировали 2 центральные станции метро 46
Ноябрь уже побил температурный рекорд в Киеве 35
В Киеве столкнулись джип и легковушка, погибли два человека 104
Полиция искусственно затягивает расследование разрушения памятника архитектуры в центре Киева 109

В результате взрыва авто на Брест-Литовском шоссе в Киеве погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения. В столице введена специальная полицейская операция, сообщает пресс-служба полиции.

6 ноября около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался «Мерседес». На месте происшествия выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку.

По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист.

На месте происшествия работают представители Нацполиции, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники. Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших.

Решается вопрос о правовой квалификации события.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

64
Теги