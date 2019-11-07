В результате взрыва авто на Брест-Литовском шоссе в Киеве погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения. В столице введена специальная полицейская операция, сообщает пресс-служба полиции.

6 ноября около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался «Мерседес». На месте происшествия выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку.

По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист.

На месте происшествия работают представители Нацполиции, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники. Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших.

Решается вопрос о правовой квалификации события.