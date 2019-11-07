Укртрансгаз завершил модернизацию газоизмерительной станции «Гребеники» (Одесская область).

«Теперь станция готова осуществлять реверсные транспортировки газа в случае прекращения транзита голубого топлива из РФ», - сообщает пресс-служба компании.

Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС «Молдовагаз», подписав соответствующий акт.

Напомним, ГИС «Гребеники» задействована в транспортировке газа через границу Украина - Молдова. Модернизация технологической трубопроводной обвязки станции позволила существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС, особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Молдовы.

Указанные работы осуществлены в соответствии с инициативой CESEC, что предполагает обеспечение транспортировку природного газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову. Указанный маршрут интересен для участников рынка - в 2018 году Укртрансгаз успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.