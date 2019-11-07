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Россиянина, сбежавшего от силовиков в аэропорту «Борисполь» задержали в Василькове, сообщает пресс-служба полиции.

«120 минут понадобилось патрульным взвода тактико-оперативного реагирования (ТОР) вместе с полицейскими патрульной службы особого назначения, чтобы задержать беглого иностранца», - отмечается в сообщении.

Напомним, 51-летнего мужчину сначала задержали на территории аэропорта «Борисполь» пограничники. До суда он должен был находиться в изоляторе временного содержания, однако мужчина сбежал из-под стражи.

В 10:00, меньше 3 часов спустя, беглец был задержан в городе Васильков белоцерковскими ТОРовцами и сотрудниками полка полиции особого назначения.

Мужчину доставили в Васильковский участок полиции для установления всех обстоятельств дела.
ForUm

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