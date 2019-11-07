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Во взорванном автомобиле «Мерседес» в Святошинском районе находился директор фармацевтической компании Игорь Сало, сообщает Киев Оперативный.

«Из источников стало известно, что авто принадлежит Игорю Сало, директору фармацевтической компании. Погиб его охранник», - говорится в сообщении.

Игорь Сало родился в Балаклее, закончил Харьковский фармацевтический институт.

СМИ сообщают о десятках «отжатых» Игорем Сало предприятий и попытках рейдерских атак, в частности на завод «Индар», занимающийся производством инсулина, витаминный завод и агрохолдинг.  

Некоторые издания заявляют о якобы наличии у Сало 8 паспортов, которые он использовал для сокрытия от преследований бизнесменов в других странах.

Кроме того, Сало подозревают в связях с российским бизнесом и спецслужбами, а также бывшими нардепами и другими политиками.

На него были заведены дела касательно «теневой» торговли углем, который закупался по завышенной цене в оккупированных районах Донбасса, после чего поставлялся в Украину через российские таможенные пункты.

Как сообщал ForUm, вечером 6 ноября в Святошинском районе Киева в результате взрыва авто на Брест-Литовском шоссе погиб водитель, еще двое пассажиров получили телесные повреждения.  
ForUm

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