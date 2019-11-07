В Киеве из-за сообщения о минировании ограничена работа центрального железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Отмечася, что около 17:30 поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. «Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали», – говорится в сообщени.
Также сообщалось, что поезда курсировали по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Около 19:10 в пресс-службе сообщили, что объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено.
Как ранее сообщал ForUm, сегодня станции киевского метрополитена «Золотые Ворота», «Красный хутор», «Академгородок» закрывались из-за сообщения о минировании.
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