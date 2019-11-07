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Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у владельца телеканала «Прямой», бывшего депутата Верховной Рады Владимира Макеенко. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«ГБР проводит следственные действия в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала «Прямой», - сообщили в пресс-службе, добавив, что пока не имеют дополнительных деталей.

«Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова», - говорится в сообщении «Прямого».

На обыск у Макеенко отреагировала также партия «Европейская солидарность». «Прямой» канал остается одним из немногих средств массовой информации, не поет осанну президенту Зеленскому. Именно с этим мы связываем обыски в офисе Владимира Макеенко, который является владельцем «Прямого» канала», - говорится в заявлении политсилы.

Государственное бюро расследований 1 июля провело следственные действия на телеканале «Прямой» «в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала «Прямой». «Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования», - говорилось в сообщении бюро.

24 июня стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенко намерен купить телеканал «Прямой», если у его нынешнего владельца, экс-депутата Верховной Рады Владимира Макеенко, «возникнут проблемы».
ForUm

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