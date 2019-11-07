В результате взрыва авто в Киеве погиб 40-летний полицейский, осуществлявший физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Еще двое – 57-летний предприниматель и 34-летний водитель – с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.

«Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является – предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины», - сказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктор Нечитайло.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к этому уголовного преступления.

Как сообщал ForUm, вечером 6 ноября в Святошинском районе Киева в результате взрыва авто на Брест-Литовском шоссе погиб человек, еще двое пассажиров получили телесные повреждения.

Во взорванном авто находился директор фармацевтической компании Игорь Сало.