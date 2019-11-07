также в разделеСтолица
В Киеве третий раз с начала месяца «заминировали» станции метро 21
Кличко о деле НАБУ: Мне очень смешно 17
Стрельба в Киеве: не помирились соседи 30
В Киеве взорвали «Мерседес», есть погибший 63
Киев частично избавят от обилия фур 28
В Киеве зафиксировано превышение концентраций вредных веществ в воздухе 28
НАБУ открыло дело о возможной госизмене Кличко 98
Киевляне пережили вторую самую теплую ночь за 139 лет 41
Суд закрыл дело об аресте «Гостиного двора» 20
Кличко проверил, как идет строительство метро на Виноградарь 39
В центре Киева прорвало теплосеть, в яму провалился автомобиль 161
СМИ узнали новые подробности о «доме Ткаченко» на Трухановом 55
Метро в Киеве возобновило работу 17
В Киеве на ремонт закрыли еще один мост 60
В Киеве снова заминировали 2 центральные станции метро 46
Ноябрь уже побил температурный рекорд в Киеве 35
В Киеве столкнулись джип и легковушка, погибли два человека 104
Полиция искусственно затягивает расследование разрушения памятника архитектуры в центре Киева 108

В результате взрыва авто в Киеве погиб 40-летний полицейский, осуществлявший физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором. Об этом сообщает пресс-служба полиции.   

Еще двое – 57-летний предприниматель и 34-летний водитель – с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.

«Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является – предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины», - сказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктор Нечитайло.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к этому уголовного преступления.

Как сообщал ForUm, вечером 6 ноября в Святошинском районе Киева в результате взрыва авто на Брест-Литовском шоссе погиб человек, еще двое пассажиров получили телесные повреждения.  

Во взорванном авто находился директор фармацевтической компании Игорь Сало.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2709 грн.
21
Теги