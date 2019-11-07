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Вооруженные силы Украины готовы начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12.00. Об этом в комментарии УНИАН сказал начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

«Завтра, 8 числа, планируется разведение. Украинская сторона сегодня через МИД сообщила ОБСЕ официально о том, что готова к началу практической фазы разведения сил и средств на участке № 3 в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка», - сказал Агеев.

По его словам, разведение планируется начать в 12.00 в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, украинская сторона намерена просигнализировать ракетой свою готовность к началу разведения. «И так же ждать от противника подтверждения такой же ракетой о готовности к отводу», - уточнил он.

По словам начальника пресс-центра штаба ООС, это подтверждение должно быть осуществлено за 15 минут до 12.00, а затем начинается процесс разведения сил и средств.

Как сказал Агеев, определено количество военнослужащих и техники, которые будут отправляться на другие позиции, ранее уже оборудованные как в инженерном, так и в тактическом положении.

Кроме того, он сказал, что распространяется информация в социальных сетях, что противник якобы говорит о 9 ноября в качестве даты разведения. «Но мы действуем четко по требованиям, указанным в Минске. Мы заявили о том, что готовы к началу, и сегодня проходит седьмой день, и завтра, на восьмое число, готовимся к разведению сил и средств», - заявил Агеев.

Он уточнил, что разведение должно быть синхронным и зеркальным в двустороннем порядке. «Если они не подтвердят готовность и не подтвердят фактически начало разведения, конечно, мы никуда не уйдем и останемся на своих позициях», - заверил Агеев.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разведение сил в Петровском 4 ноября. 

1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что последний обстрел в Петровском был зафиксирован 30 октября, поэтому дата разведения сил и средств будет пересмотрена.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщил, что информация о якобы готовности оккупационных властей на Донбассе 4 ноября начать процесс разведение сил в районе Петровское является провокацией.

 
ForUm

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