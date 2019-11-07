Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам «Радио Свобода» со стороны экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, указанные сведения квалифицированы следователями Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции Украины по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч. 1 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Портнов в своем телеграмм-канале выложил персональные данные водителя съемочной группы «Схем» из-за того, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его месту жительства.

В ответ «Схемы» заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.