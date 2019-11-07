Задержанный пограничниками и полицией в аэропорту «Борисполь» гражданин Российской Федерации, которого разыскивают в РФ за совершение ряда преступлений, сбежал из-под стражи во время транспортировки в изолятор. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Для дальнейшей экстрадиции в страну происхождения относительно 51-летнего иностранца составили протокол задержания лица в соответствии со ст. 208 УПК Украины для содержания его в изоляторе временного содержания до принятия решения судом.

Однако во время доставки иностранца-злоумышленника в ИВС, он совершил побег», - говорится в сообщении.

Мужчина был одет в спортивный костюм черного цвета, коричневую куртку.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

По факту побега лица из-под стражи руководством полиции Киевщины назначено служебное расследование.