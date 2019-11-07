также в разделеПроисшествия
В многоэтажке на Львовщине взорвалась граната 18
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов за сутки, ранены 4 военных 16
В центре Львова подрались около сотни футбольных фанатов 42
СМИ узнали имя бизнесмена, которого пытались взорвать в Киеве 76
Ляшко подрался со «слугой народа» Герусом 127
На Донбассе ранены 4 военных 22
В Одессе упавшие футбольные ворота убили иностранца 98
На Киевщине водитель автобуса уснул за рулем и влетел в грузовик 25
Часть Кропивницкого осталась без тепла из-за аварии 109
На Харьковщине обстреляли авто местного активиста 26
На Львовщине в ДТП погибли 3 человека 27
В Харькове возле спортклуба произошла стрельба, ранен мужчина 44
За сутки боевики 7 раз нарушили режим тишины 11
В Днипре джип врезался в маршрутку: 7 пострадавших 25
На Закарпатье в лесу нашли тело грибника 28
У полтавских предпринимателей под Одессой украли 12 миллионов 53
Боевики ранили на Донбассе 16-летнего парня 22
ООС: Боевики совершили 20 обстрелов из запрещенного оружия 13

Задержанный пограничниками и полицией в аэропорту «Борисполь» гражданин Российской Федерации, которого разыскивают в РФ за совершение ряда преступлений, сбежал из-под стражи во время транспортировки в изолятор. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Для дальнейшей экстрадиции в страну происхождения относительно 51-летнего иностранца составили протокол задержания лица в соответствии со ст. 208 УПК Украины для содержания его в изоляторе временного содержания до принятия решения судом.

Однако во время доставки иностранца-злоумышленника в ИВС, он совершил побег», - говорится в сообщении.

Мужчина был одет в спортивный костюм черного цвета, коричневую куртку.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

По факту побега лица из-под стражи руководством полиции Киевщины назначено служебное расследование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

82
Теги