Старший советник Белого дома Келлианн Конуэй заявила, что не знает, удерживал ли президент Дональд Трамп военную помощь Украине, но подчеркнула, что между Трампом и президентом Владимиром Зеленским не было разговора об «услуге за услугу».

Об этом она сказала в эфире CNN, сообщает «Европейская правда».

Ее комментарии прозвучали после того, как Палата представителей приняла резолюцию об импичменте, в которой излагаются процедуры в рамках расследования импичмента президента, сосредоточенного на телефонном звонке 25 июля между Трампом и президентом Владимиром Зеленским. В жалобе информатора утверждается, что президент подталкивал Зеленского к расследованию против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Конвей заявила в ответ на вопрос об удерживании помощи Украине, что с точки зрения президента речь не шла об «услуге за услугу».

«Президент Трамп никогда не говорил украинскому президенту: «Сделайте это, и вы получите свою помощь». Такого просто не было», - сказала она.

«Я уверена в том, что Украина получает эту помощь и использует ее прямо сейчас. Именно из-за этого президента у них она есть», - подчеркнула Конуэй.

Вместе с тем, она отметила, что не знает, задерживалась ли помощь Украине и как долго это продолжалось.

Несколько сотрудников администрации Трампа в национальной разведке и дипломатическом корпусе заявили следователям Палаты представителей, что Трамп временно удерживал деньги, выделенные на помощь Киеву в борьбе с пророссийскими сепаратистами на востоке страны в попытке усилить давление на Украину, с тем, чтобы она открыла расследования, которые могли бы помочь ему в его политической борьбе.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.