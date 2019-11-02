В Киеве 2 ноября продолжился судебный процесс по делу народного депутата Ярослава Дубневича.
Так, сегодня Высший антикоррупционный суд Украины продолжил избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственными средствами в размере 93 млн гривен.
Напомним, 17 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича.
31 октября Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата. После этого ему вручили подозрение.
Нардепа подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.
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