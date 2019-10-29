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Разведение сил в районе Золотого в Луганской области происходит, несмотря на несоблюдение боевиками семидневного режима тишины.

Об этом свидетельствуют данные сводок штаба операции Объединенных сил, пишет Украинская правда.

Так, 27 октября в утренней сводке сообщалось об обстреле боевиков «неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия».

Та же информация была опубликована на сайте Минобороны.

Одно из обязательных условий для разведения сил и средств – соблюдение режима тишины в течение 7 дней.

Сегодня в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Перед этим министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с сегодняшнего дня начинается разведение сил и средств в Золотом, но в штабе ООС опровергли эту информацию.

1 октября Трехсторонняя контактная группа согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 15 октября ТКГ не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

Отвод у Петровского может начаться 4-5 ноября в случае соблюдения «режима тишины».

Разведение у Золотого и Петровского является оставшимся условием для проведения встречи лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция).
ForUm

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