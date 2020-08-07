Украина приближается к договоренности с боевиками о 3-5 участках для разведения войск на Донбассе.

Как передает Укринформ, об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью Reuters.

«Сегодня мы очень близки к тому, чтобы договориться о трех, а может, и пяти новых участках (для разведения войск. - Ред.)», - отметил он.

Ермак добавил, что сейчас договаривается о как минимум трех новых участках для разведения войск на Донбассе.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Боевики несколько раз его нарушили. Произошло это менее чем через час после его вступления в силу.

Россия не гарантирует прекращение огня на Донбассе.