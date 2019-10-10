также в разделеОбщество
«Схемы» ответили на обвинения Зеленского в адрес «здорового мужика» Андрушко 5
Синоптик рассказал, сколько продлится «бабье лето» 8
Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе 13
НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Святашу 14
СМИ узнали, чем кормят на пресс-марафоне президента 36
В сеть слили прослушку главы НАБУ Сытника, где он признается в помощи Клинтон на выборах в США. Расшифровка аудио 26
Генпрокуратуру и СБУ просят возбудить уголовное дело против чиновников Миграционной службы и ГК «Украина» 52
МИД ФРГ приказало консульствам не признавать российские паспорта жителей ОРДЛО 22
ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне 27
Пресс-марафон Зеленского: под фудмаркетом проводят пикеты 27
Баканов рассказал послам G7 о реформе СБУ и попросил терпения 18
СМИ: В Крыму задержали известного проукраинского активиста 73
Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии оказался проектом, за которым стоит юрист Павел Куфтырев: СМИ выявили схему миллиардного заработка 60
СМИ: Глава «Укрзализныци» Кравцов виновен в ДТП со смертельным исходом 56
Трое боевиков «ДНР» осуждены к 9 годам тюрьмы 53
72-летнего россиянина приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Украины 32
На пресс-марафон Зеленского аккредитовались более 300 журналистов 39
9 октября. Картина дня 27

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона отметил, что разведение войск у населенных пунктов Золотое и Петровское возможно только одновременно и только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент сообщил, что есть договоренность об отводе сил в трех пунктах: Станице Луганской, Золотом и Петровском после соблюдения семидневного режима тишины. В Станице Луганской режим тишины был соблюден, поэтому началось разведение войск.

«В Золотом есть разведение? В Петровском есть разведение? А в Петровском были выстрелы? Или прошло в Петровском семь дней и не было выстрелов? Прошло. Но мы будем разводить два звена - Петровское и Золотое. Нет такого, что сначала Золотое, а затем Петровское, или Петровское, а затем Золотое. Мы сказали, что готовы (к разведению сил. - Ред.) в двух пунктах. Поэтому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы», - подчеркнул президент.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут  придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.

9 октября пророссийские боевики трижды обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4389 грн.
6
Теги