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Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе, заявил исполняющий обязанности командующего Объединенными силами Виктор Ганущак на брифинге.

«По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой», - сказал командующий, передает Радио Свобода.

Три участка из озвученных – Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое – расположены в Луганской области, Григорьевка – в Донецкой.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

По данным ООН, с апреля 2014 до 31 июля 2020 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.
ForUm

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