Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал «хамством» оскорбления со стороны бизнесмена Игоря Коломойского в свой адрес. Об этом министр сказал в интервью Радио Свобода.

21 октября, комментируя извинения Бородянского перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтарева за действия хора имени Веревки, Коломойский назвал министра «подонком» и призвал его извиниться перед «всеми пострадавшими от Гонтаревой».

«Я считаю, что ... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди», - сказал Бородянский.

Он считает, что «реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека».

Также Бородянский объяснил, почему решил извиниться перед Гонтаревой. «Мое извинение я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым», - отметил министр.

Напомним, в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».

Генеральный директор хора Зиновий Коринец заявил, что решение петь с «Кварталом 95» принимал сам, и что ему за это стыдно.

Олигарх Игорь Коломойский в интервью «Настоящее время» рассказал, что после заявления о влиянии номера «Квартал 95» на инвестиционный климат в Украине министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке и назвал его дебилом.