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Номер студии «Квартал 95» и хора имени Веревки о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой является негативным сигналом для внешних инвесторов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Недавно 95 квартал и хор Веревки выступили с номером «Горіла хата» о пожаре у Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему», – написал он.

По словам министра, большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. «Во времена ее руководства НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня», - подчеркнул он.

Милованов отметил, что, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением Коломойского из-за решения относительно ПриватБанка. «Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. 95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность», - написал министр.

Напомним, в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».
ForUm

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