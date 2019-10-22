Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

«На прошлой недели ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса», - сообщил он.

Адвокат отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста Грымчака, но перенес заседание на 12 ноября.

При этом срок ареста и срок досудебного расследования заканчиваются 14 ноября.

Защитник отметил, что Грымчак остается под стражей, так как залог 6 млн гривен за него не внесен.

Он также заявил, что после переквалификации подозрения дело экс-замминистра МВОТ должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро за подследственностью и должно соответственно рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщал ForUm, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за якобы вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.