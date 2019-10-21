Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Суд будет рассматривать данный иск по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон, сообщается на сайте ОАСК.

Как известно, истец просит суд признать противоправными и такими, что совершены с превышением предоставленных полномочий, действия Богдана относительно обращения к правительству с письмом о внесении президенту представления об увольнении Кличко с должности председателя КГГА.

Напомним, ранее ОАСК открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание по другому делу по иску Виталия Кличко к Кабинету Министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку. В данном же иске суд просят признать противоправными действия КМУ о внесении президенту представления от 4 сентября об увольнении Кличко с должностип Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства, а также отменить предложение премьер-министра, датированное 4 сентября, об увольнении истца с должности председателя КГГА.

Как сообщал ForUm, 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждал, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия.