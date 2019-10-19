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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под арест на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен бывшего заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

Соответствующее решение объявил следственный судья Тимур Хамзин.

Так, Гладковского арестовали на два месяца - до 15 декабря включительно. Вместе с тем он может выйти под залог в сумме более 10 млн гривен.

Как сообщал ForUm, 17 октября Национальное антикоррупционного бюро задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением

25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта президент уволил Гладковского.
ForUm

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