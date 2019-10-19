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Компания Богдан Моторс отвергает обвинения в завышении цены грузовиков Богдан-63 172, которые фигурируют в подозрении экс-первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

В пресс-службе компании также заявили, что нынешняя ситуация грозит возможным невыполнением государственного заказа.

«Коллектив ГП АСЗ № 2 АО АК Богдан Моторс с возмущением узнал о ложных и безосновательных обвинениях, обнародованных во время судебного заседания ВАКС 18 октября 2019.

…Что касается стоимости грузовиков Богдан-63 172, то она даже гипотетически не могла быть завышенной, поскольку формировалась в полном соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами, а именно — с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины № 517 и № 464, которые регламентируют весь порядок формирования цены при выполнении государственного оборонного заказа.
Деятельность нашего предприятия как исполнителя государственного оборонного заказа постоянно находилась под контролем соответствующих государственных органов. Поэтому сейчас найти в ней «криминал» в угоду политическому заказу возможно лишь путем манипуляций и откровенных фальсификаций со стороны заказчиков и исполнителей таких действий".

Представители компании добавили, что последние события вокруг предприятия «вносят большую нервозность в настроения работников».

«Поэтому результат такого хода событий ставит под угрозу в ближайшей перспективе выполнение Государственного оборонного заказа», — говорится в заявлении.

Как сообщал ForUm, 17 октября Национальное антикоррупционного бюро задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением

25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта президент уволил Гладковского.
ForUm

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