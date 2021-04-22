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Бывший Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что Владимир Зеленский действительно предлагал активисту Сергею Стерненко возглавить управление Службы безопасности Украины в Одессе.

Об этом Богдан написал в комментарии к сообщению журналиста Дениса Рафальского в Facebook.

«Было такое. Но, я думаю, он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод, короче», - написал Богдан.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.

9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил Стерненко под домашний арест. 

Стерненко после заслушивания обвинительного приговора заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.

В свою очередь пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.
ForUm

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