Экс-глава Офиса президента Украины, юрист Андрей Богдан заявил, что окружающие президента Украины Владимира Зеленского люди ведут его на эшафот.

Как пишет Хвиля, об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Богдан отметил, что его бывшая должность ему не нужна, ведь тогда он был скован обязанностями до такой степени, что не мог даже "к другу на свадьбу поехать".

"Тебе все плюют на спину. Это ад. Просрать все, что у тебя есть… Ради чего?", - сказал он.

Также он отметил, что Зеленскому, если нужно что-то делать, а он сам не может, нужно набрать в команду людей, а не "клоунов", которые ведут его "на эшафот".

"Набери людей, не клоунов. Не президент – клоун. Клоуны те, кто его на эшафот везут. Ведут спутанного, непонимающего, неадекватного. И оно вроде весело, ярко, шумно, музыка играет, а это, бл...дь, дорога на эшафот", – добавил он.