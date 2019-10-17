За ситуацией с возможными коррупционными нарушениями сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине стоит скандальный прокурор Константин Кулик. Об этом пишет The New York Times, передает РБК-Украина.

Издание пишет, что именно Кулик подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings, что привело к политическому напряжению в США и делу об импичменте действующего президента Дональда Трампа. В данном досье утверждается, что украинские прокуроры имеют доказательства коррупции, направленной на личное обогащение Джо Байдена.

NYT попыталось выяснить, сохраняет ли Кулик контроль над этим расследованием после назначения Руслана Рябошапки генеральным прокурором, однако ГПУ не ответила однозначно на запрос. В то же время сам Кулик от интервью отказывается, известно лишь, что по данному делу идет проверка.

«Досье Кулика не только оживило дело Байдена. Этот семистраничный документ, который он распространил, также обвиняет американских дипломатов в сокрытии преступлений, совершенных Байденом, - ложная теория, сыгравшая роль в отзыве посла США в Украине Марии Йованович», - пишет издание.

Также сообщается, что в марте 2019 Кулик вместе с бывшим генпрокурором Луценко координировал действия с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы продвигать обвинения против Хантера Байдена. Однако перед первым туром выборов выдвинул обвинения в коррупции в отношении окружение тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. NYT полагает, что таким образом прокурор попытался заручиться поддержкой фаворита выборов и нынешнего президента Владимира Зеленского.

Сообщается, что в 2016 году самому Кулику предъявляли обвинения в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и дорогим внедорожником. В разгар этого дела его перевели из военной прокуратуры на пост начальника международного отдела ГПУ. На этой должности Кулик начал заниматься делом Burisma и Хантера Байдена.

Напомним, бывший генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявлял, что НАБУ и непосредственно директор бюро Артем Сытник якобы влияли на ход президентских выборов в США в 2016 году.

Он заявил, что ГПУ начала расследование в отношении якобы «слива» финансовых отчетов, касающихся деятельности главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта во время президентской кампании 2016 года с целью якобы повлиять на выборы в пользу другого кандидата в президенты - Хиллари Клинтон.

В НАБУ опровергли эти обвинения и подчеркнули, что никаких доказательств противоправной деятельности Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции бюро.

Также Сытник заявлял, что НАБУ даже теоретически не могло вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

28 марта глава ГБР Роман Труба сообщил, что бюро начало следственные действия в производстве относительно возможного влияния Сытника на президентские выборы в США.