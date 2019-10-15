Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство по представлению 51 народного депутата Украины относительно предоставления официального толкования основного закона Украины в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице.

Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе мэра Киева Виталия Кличко.

Он напомнил, что с соответствующим представлением народные депутаты обратились в Конституционный Суд 28 августа 2019.

«В представлении отмечалось, что, как определено Конституцией Украины, в Киеве первично и полноценно действует местное самоуправление в Украине с особенностями, которые устанавливает «Закон о столице». Статьей 141 Конституции предусмотрено, что территориальная община Киева на открытых и прямых выборах избирает мэра. И именно он председательствует на заседаниях Киевсовета и возглавляет его исполнительный орган, сроком на 5 лет», - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что Конституционный Суд еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что Киевский городской председатель, избранный общиной, должен быть назначен и председателем Киевской городской государственной администрации. То есть, назначение исключительно Киевского городского головы на должность председателя КГГА Президентом Украины не является совмещением должностей, а является формой выполнения городским головой «ex officio» своих полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

«Ситуация, которая сложилась в столице, когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, является неконституционной, недемократической и противоречит сути самоуправления. И дело не в фамилиях и должностях. Речь идет о сворачивании реформы децентрализации, о лишении столицы самоуправления. Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом – «Законом о столице», - подчеркнул Кличко, комментируя обращение народных депутатов в Конституционный суд.

Он также отметил, что принятый парламентом в первом чтении законопроект № 2143-3 «О Киеве - столице Украины» противоречит ряду статей Конституции в части основных оснований осуществления в столице местного самоуправления.

Как ранее сообщал ForUm, 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждал, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия.