Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках. В Офисе президента заверили, что отвод сил в Золотом Луганской области невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен. Вчера, 14 октября, вооруженные формирования РФ провели обстрел из крупнокалиберных пулеметов на участке разведения сил в Золотом.

В течение текущих суток в результате действий снайперов двое военнослужащих Объединенных сил погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме «рисковых» сроком на два года.

Латвийский суд конфисковал 30 млн долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.

Апелляционный суд вынес решение, которым подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска ПриватБанка касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В ООН признали нарушение Россией Женевских конвенций, из-за сознательного переселения ею людей из материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство по представлению 51 народного депутата Украины относительно предоставления официального толкования основного закона Украины в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса активнее оказывать помощь Украине.