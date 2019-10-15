Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины во вторник на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщает Интерфакс.

Кроме того, стороны не смогли договориться по вопросу обмена пленными. «Киев не выполнил предварительные условия и оказался не готов к обсуждению вопроса обмена пленными», - сказал источник.

Информацию о провале встречи подтвердил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик. «К сожалению, сторонам не удалось выполнить разведение сил в Петровском и Золотом, которое было определено на прошлой встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем», - заявил Сайдик.

Между тем, информированный источник сообщил Интерфаксу, что саммит глав государств «нормандской четверки» оказался под вопросом из-за отказа Киева развести вооружение на пилотных участках на Донбассе.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и мЗолотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

В Офисе президента заверили, что отвод сил в Золотом Луганской области невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен.

Тем временем боевики вторые сутки обстреливают участок разведения сил в Золотом.