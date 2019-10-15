Президент Украины Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме «рисковых» сроком на два года.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, в Офисе президента состоялись консультации с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами - сопредседателями межфракционного депутатского объединения «За ФЛП» и представителями Кабинета Министров с целью формирования общей позиции относительно политики в отношении малых предпринимателей.

«Таким образом Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг», вводящие электронный чек», - заявили в пресс-службе.

Как отметила заместитель руководителя ОП Юлия Ковалив, протестные настроения вызваны в основном плохой осведомленностью предпринимателей относительно норм принятых парламентом законов, а также умышленными манипуляциями и искажением. Она подчеркнула, что упомянутые законы направлены не против физических лиц - предпринимателей, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группа ФЛП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов.

По словам Ковалив, предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов за бешеные деньги, хотя на самом деле такой обязанности нет, - достаточно будет загрузить себе в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба.

Заместитель руководителя ОП объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года. «Поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют», - подчеркнула Ковалив.

Со своей стороны президент отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать. Поэтому он поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме «рисковых», вроде ювелирного бизнеса.

Также Государственная налоговая служба должна предоставить уже с 1 января 2020 приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим. По словам Зеленского, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве.

Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

Зеленский предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для обработки предложений по улучшению условий для бизнеса. По его мнению, это позволит облегчить условия ведения бизнеса для малых предпринимателей и одновременно способствовать эффективной борьбе с теми крупными компаниями, которые используют упрощенную систему налогообложения для уклонения от уплаты налогов.

«ФЛПам фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса. А народные депутаты из объединения «За ФЛП» уже готовят законодательные инициативы по защите интересов малых предпринимателей. В частности, они будут работать над переводом в электронную форму отчетности для ФЛП, упрощением налогового администрирования и другими законодательными инициативами», - пояснила Ковалив.