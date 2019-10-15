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В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил, «Север» - 3 обстрела.

В течение текущих суток, в результате действий снайперов, двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранения.
ForUm

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