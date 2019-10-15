Вчера, 14 октября, вооруженные формирования РФ вчера провели обстрел из крупнокалиберных пулеметов на участке разведения сил в Золотом, сообщает пресс-центр штаба ООС.
«Обстрелы на этом участке фиксируются вторые сутки - оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства.
Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта», – говорится в сообщении.
Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.
В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.
В Офисе президента заверили, что отвод сил в Золотом Луганской области невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен.
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