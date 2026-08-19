«Дикунство і росієфілія»: мовний омбудсмен розкритикувала назви українських компаній

В Україні звернули увагу на використання компаніями та закладами назв із закінченням «-off», яке має квазіімперський характер і, на думку Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, наслідує російські моделі найменувань, повідомляє ForUA.

У дописі, оприлюдненому в групі «Рух «За мову», зазначено, що створення назви для компанії чи продукту є важливою частиною бізнесу. Водночас автори закликають підприємців відповідальніше ставитися до використання мови та написання назв.

«Наведені нижче марки об’єднує одне дикунство, яке інакше, як росієфілією, не назвати — всі вони мають квазіімперське закінчення –off», — йдеться у дописі.

Автори зазначають, що частина таких назв, на їхню думку, скопійована з російських брендів. Окрім цього, у назвах та комунікації компаній використовуються англіцизми й латиниця, а їхні сайти та сторінки в соцмережах, за твердженням авторів допису, переважно ведуться російською мовою.

У дописі згадуються, зокрема, ресторан Blinoff, виробник меблів Divanoff, комплекс GVOZDOFF у селі Гвоздів Київської області, магазини KalyanOff, Posudoff та PRODUKTOFF, виробники й продавці Kovroff, Potolkoff, Stuloff, Viknar’off, Vitaminoff, а також заклади й бренди Ковбасофф, М’ясноff, НоутбукОФФ, Пекарьофф і Чайкофф.

Автори допису закликали користувачів повідомляти про інші, на їхню думку, невдалі або недоречні назви.

«Може, прийдуть колись часи і підприємці в Україні стануть українськими соціально-відповідальними підприємцями», — зазначається у дописі.