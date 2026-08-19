Українські річки стрімко перетворюються на болота

Українські водойми дедалі частіше потерпають від масштабного «цвітіння» води. Через спеку, слабку течію та потрапляння у воду добрив синьо-зелені водорості активно розмножуються, що може призводити до поступового заболочення річок. Проблема вже стосується не лише невеликих водойм, а й Дніпра — однієї з головних водних артерій України.

Одним із союзників у боротьбі з надмірним розмноженням водоростей може стати білий товстолобик. Ця риба активно споживає водорості та потенційно може використовуватися для біологічної меліорації водойм, розповів кандидат біологічних наук Олег Маренков. Масштаби її «апетиту» вражають: щоб набрати близько одного кілограма ваги, товстолобику потрібно спожити орієнтовно 32–35 кг водоростевої біомаси. Цікаво, що товстолобика вже використовують як своєрідного «санітара» у водоймах-охолоджувачах атомних електростанцій. Рибу спеціально запускають туди, щоб вона поїдала водорості та не дозволяла водоймам заростати.

Однак природного відновлення популяції риби в українських водоймах недостатньо. Тому, на думку біолога, для підтримання необхідної кількості товстолобика річки та водосховища потрібно контрольовано зариблювати. Водночас сама риба не усуває першопричини проблеми. Цвітіння води провокують тривала спека, недостатня проточність та надходження у водойми фосфатів і залишків добрив.

Таким чином, контрольоване зариблення може стати одним із природних способів стримування цвітіння українських річок. Однак для реального оздоровлення водойм необхідно одночасно зменшувати надходження у воду поживних речовин, які стимулюють ріст ціанобактерій.

Як повідомляло раніше ForUa, Україні загрожує багаторічна водна криза.