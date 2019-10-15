Латвийский суд конфисковал 30 млн долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации», – говорится в сообщении.

В ГПУ напомнили, что указанные средства начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

«Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне», – подчеркнули в ведомстве.





