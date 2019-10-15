также в разделеОбщество
«Слабоумие и отвага»: Лукаш написала заявление на Рябошапку 19
Экс-сбушнику, совершившему смертельное ДТП два года назад, сообщили о подозрении 15
Минсоцполитики: Штрафы за неправомерные субсидии – это миф 17
Украина завтра будет одной из самых теплых стран Европы 20
НАБУ сообщило о подозрении советнику Кличко 17
Журналист: Зеленский назначил контролировать СБУ бизнес-партнера криминальных авторитетов 72
Суд арестовал имущество Микитася 20
Владельца отеля «Токио Стар» решили выпустить под залог 20
Восстановленный в должности глава КСУ Шевчук пришел на работу 21
Гончарук: Отопительный сезон в Украине начнется вовремя 18
Разведение сил в Золотом отложили 51
В оккупированный Донецк полетел огромный флаг Украины 76
Активисты под Офисом президента призвали не разводить войска на Донбассе 32
ВВС изменит написание украинской столицы с Kiev на Kyiv 62
День защитника Украины: полиция спрогнозировала количество участников 77
Жена осужденного Маркива заявила, что Украина должна признать его политзаключенным 40
В Украине отмечают День защитника 52
Оккупанты на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня 24

Латвийский суд конфисковал 30 млн долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации», – говорится в сообщении.

В ГПУ напомнили, что указанные средства начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

«Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне», – подчеркнули в ведомстве.

 



 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2648 грн.
37
Теги