Чотири штати США судяться з Meta через вплив Facebook та Instagram на дітей

У США 18 серпня розпочався судовий процес проти компанії Meta, якій належать Facebook та Instagram. Чотири штати — Каліфорнія, Колорадо, Кентуккі та Нью-Джерсі — звинувачують компанію в тому, що вона навмисно використовувала механізми, здатні формувати залежність у дітей та підлітків, задля збільшення прибутків від реклами.

Позов спочатку подали у 2023 році від імени 29 американських штатів. Нині в процесі беруть участь чотири штати, які представляють інтереси дітей, підлітків та їхніх батьків.

Позивачі стверджують, що Meta створювала продукти таким чином, щоб користувачі проводили в соцмережах якомога більше часу. Серед таких механізмів вони називають лайки, нескінченну стрічку та алгоритмічні рекомендації контенту.

На думку прокурорів, тривале перебування дітей у соцмережах збільшує кількість реклами, яку вони переглядають, а отже, і доходи компанії.

Окремо Meta звинувачують у тому, що вона не забезпечила належного захисту неповнолітніх користувачів. У позові зазначається, що соцмережі можуть негативно впливати на сон і навчання дітей, а використання фільтрів для фотографій — посилювати невдоволення власною зовнішністю та сприяти проблемам із харчовою поведінкою.

Позивачі також стверджують, що Meta знала про використання її платформ дітьми молодшими за 13 років, хоча саме цей вік компанія визначила мінімальним для користування своїми соцмережами. Крім того, компанію звинувачують у зборі персональних даних таких дітей без згоди батьків.

Штати вимагають від Meta 1,4 трильйона доларів компенсації моральної шкоди, а також зміни дизайну Facebook та Instagram відповідно до вимог законодавства про захист прав споживачів і дітей.

Генеральна прокурорка Нью-Джерсі Дженніфер Девенпорт заявила, що сторона обвинувачення має намір довести, що Meta приховувала від користувачів інформацію про потенційну небезпеку своїх платформ і ставила прибуток вище за здоров'я молоді.

Meta заперечує звинувачення. Адвокати компанії заявили, що вона приділяє значну увагу безпеці користувачів, а твердження про існування «залежності від соцмереж» є безпідставними.

Захист також наголошує на позитивних аспектах соціальних мереж — можливостях для спілкування, навчання та творчості. За наведеними адвокатами даними, 41% дітей вважають, що соцмережі позитивно впливають на їхнє життя, ще 41% не бачать такого впливу, а приблизно кожна п'ята дитина повідомляє про негативний вплив.

Судовий процес має тривати щонайменше шість тижнів.