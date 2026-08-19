Ворог лізе з усіх боків: на Лиманському напрямку зросла загроза

Ситуація на Лиманському напрямку залишається напруженою, але контрольованою. Російські війська дедалі частіше використовують невеликі піхотні групи, які намагаються непомітно просуватися між українськими позиціями та накопичувати сили для подальших штурмів. Рашисти проводять штурми хвилями як удень, так і вночі. Для пересування вони використовують мототехніку, багі, квадроцикли, але основну роль відіграють саме невеликі піхотні групи, розповів старший сержант та інспектор прикордонної служби першої категорії підрозділу «Щит» бригади «Помста» Роман Балабойко.

Російські військові намагаються використовувати лісосмуги, високу траву та густу рослинність, щоб непомітно наблизитися до українських позицій і вийти їм у тил. Такі групи складаються з кількох військових. Вони намагаються просочитися між позиціями, закріпитися та накопичити сили, після чого здійснити атаку вже більшими групами. Водночас застосування важкої бронетехніки залишається обмеженим. За словами Балабойка, протягом останніх двох тижнів українські військові зафіксували кілька випадків використання російських танків.

Балабойко наголосив, що Лиман має важливе стратегічне значення, оскільки цей напрямок відкриває шлях до Костянтинівсько-Слов’янської агломерації. «Лиман — це, можна назвати, північні ворота Костянтинівсько-Слов’янської агломерації», — зазначив військовий.

Окремою серйозною загрозою на передовій залишаються російські безпілотники. За словами військового, насичення фронту FPV-дронами є надзвичайно високим. Росія також застосовує ударні БПЛА літакового типу, зокрема «Герань», «Гербера», «Толмаз» та «Бандероль».

Водночас найбільші руйнування, за словами Балабойка, спричиняють керовані авіаційні бомби. Російські війська протягом останніх років значно збільшили їхнє виробництво та застосування. Такі боєприпаси здатні завдавати масштабних руйнувань будівлям та позиціям українських військових.

Як повідомляло раніше ForUa, 30 російських військових здалися в полон під час звільнення села на Донеччині.