Іран може завдати удару по американських об’єктах у Європі

Іран розглядає можливість ударів по американських силах у Європі та використовуваних ними об'єктах на випадок, якщо Вашингтон піде на подальшу ескалацію конфлікту.

Як можливу ціль нібито згадували Болгарію, яка минулого місяця дозволила використовувати свою авіабазу Безмер для заправки американських військових літаків, а також Кіпр, де у березні британську авіабазу вже атакував ударний безпілотник, повідомляє Financial Times.

Минулого місяця з Тегерана вже лунали погрози на адресу Британії щодо можливості ударів по її об’єктах, які дозволяють використовувати американським військовим у межах кампанії проти Ірану.

Розглядаються варіанти пошкодження підводних кабелів в Ормузькій протоці.

Таке розширення географії війни залежатиме від дій Вашингтона.

Фото: Financial Times.