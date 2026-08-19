Зима під загрозою: Україна залишилася без достатнього запасу ракет

Ситуація з перехоплювачами Patriot для України та Заходу стає дедалі складнішою. Американські та близькосхідні союзники витратили значну частину запасів під час війни з Іраном, а відновлення арсеналів може тривати роками. Для України проблема особливо гостра: Patriot залишається фактично єдиною західною системою, здатною ефективно протидіяти російським балістичним ракетам «Іскандер-М» і «Кинжал». Рівень перехоплення російських балістичних ракет в Україні знизився приблизно з 70% у березні до 20% у липні. На тлі наближення зими Київ запросив щонайменше 300 перехоплювачів Patriot, повідомляє The Economist.

Проблема має глобальний масштаб. PAC-3 MSE коштує близько $4–5 млн, а виробництво не встигає за попитом. CSIS оцінює, що США можуть відновлювати запаси Patriot до довоєнного рівня аж до 2029 року. Водночас виробники планують різко наростити випуск: приблизно з 600 до 2000 перехоплювачів на рік на початку 2030-х.

Україна та західні партнери також шукають дешевші альтернативи. Зокрема, розробляється проєкт «Фрейя», мета якого — створити перехоплювач приблизно вчетверо дешевший за PAC-3. Паралельно Lockheed Martin працює над дешевшою версією Patriot — PAC-3 ACE («Baby Patriot»), виробництво якої потенційно може стартувати у 2028 році.

В той же час Росія нарощує застосування балістики саме в той момент, коли Україна та її союзники стикаються з гострим дефіцитом дорогих перехоплювачів. Це створює серйозний ризик для української ППО напередодні зими.

Як повідомляло раніше ForUa, військово-промисловий комплекс США знизив темпи виробництва зброї для України майже на 55%, а середньомісячна оплата виконаних контрактів впала з $587 млн ​​до $265 мільйонів.