В Україні різко збільшують кількість підземних шкіл

Підготовка до нового навчального року передбачає не лише будівництво укриттів, а й посилення енергетичної автономності навчальних закладів, заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. В Україні продовжують облаштовувати укриття у школах і дитячих садках. Цього року вперше на укриття в дитсадках спрямували 1 млрд гривень.

Також триває будівництво підземних шкіл. У 2025 році в Україні створили 96 таких об'єктів, а до кінця 2026 року їхня кількість має зрости приблизно до 200.

Наразі близько 19,5 тисячі шкіл і дитячих садків уже обладнані генераторами, сонячними панелями та системами накопичення енергії. Ще 220 навчальних закладів цього року отримають додаткове обладнання для роботи під час тривалих відключень. Уряд наголошує, що навіть за умов повітряних тривог, обстрілів та перебоїв з електропостачанням діти мають продовжувати навчання.

Раніше ForUa повідомляло, скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026 році.