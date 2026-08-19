Українцям у Швейцарії продовжили статус захисту до 2028 року: що змінилося

Швейцарія продовжила дію тимчасового статусу захисту S для громадян України, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення Росії, до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників правила отримання статусу буде обмежено.

Про це 19 серпня повідомила Федеральна рада Швейцарії.

У швейцарському уряді пояснили, що наразі немає ознак тривалої стабілізації ситуації в Україні, тому підстав для дострокового припинення тимчасового захисту немає. Програма підтримки для людей зі статусом S також діятиме до 4 березня 2028 року.

Водночас із 20 серпня статус S надаватимуть лише новим заявникам, які підпадають під визначені Швейцарією критерії щодо виконання військових зобов'язань в Україні. Нове правило стосується тих, хто подасть заяву 20 серпня або пізніше, і не поширюється на людей, які вже отримали статус захисту.

У Федеральній раді пояснили, що таким чином Швейцарія хоче узгодити свою політику з рішенням Європейського Союзу. Наприкінці липня країни ЄС домовилися продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, одночасно обмеживши доступ до нього для частини нових заявників.

У Швейцарії наголосили, що країна юридично не зобов'язана виконувати рішення ЄС, однак вважає узгодження правил із європейськими партнерами таким, що відповідає її інтересам.

Федеральна рада також зазначила, що перегляне рішення щодо статусу S, якщо ситуація в Україні стабільно покращиться.