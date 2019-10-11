Украина «под надуманным предлогом сорвала разведение сил на Донбассе» в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в среду, 9 октября. Об этом в четверг заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Не достигнута пока еще одна договоренность, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах - о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения», - подчеркнул Ушаков.

Помощник президента РФ также сообщил, что дата проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция, Украина) будет обсуждаться после разведения сил в Донбассе и согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.

9 октября пророссийские боевики трижды обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого.