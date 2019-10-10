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Расследование относительно возможного вмешательства украинцев в ход президентской избирательной кампании в США 2016 года должны провести украинские правоохранительные органы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, вмешивались ли украинцы в выборы в США 2016 года, сообщает УНИАН.

«Я не могу ответить «да» или «нет». Я не знаю, вмешивались ли украинцы в выборы. Чтобы ответить «да» или «нет», мне нужны доказательства вмешательства. Я думаю, что украинцы должны это расследовать сами, потому что это наше дело. Чтобы мы никогда в будущем не вмешивались в выборы в любой стране», - сказал он.

Президент также отметил, что США не предоставили никаких доказательств или деталей вмешательства Украины в свои выборы.

«Мы готовы расследовать вмешательство в выборы в США с украинской стороны, если оно было, потому что об этом действительно много разных материалов есть, но они должны быть подтверждены. Если прежняя власть вмешивалась в выборы - дайте детали, с удовольствием будем расследовать... США не предоставили никаких деталей», - подчеркнул Зеленский.

Напомним,  бывший генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявлял, что НАБУ и непосредственно директор бюро Артем Сытник якобы влияли на ход президентских выборов в США в 2016 году.

Он заявил, что ГПУ начала расследование в отношении якобы «слива» финансовых отчетов, касающихся деятельности главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта во время президентской кампании 2016 года с целью якобы повлиять на выборы в пользу другого кандидата в президенты - Хиллари Клинтон.

В НАБУ опровергли эти обвинения и подчеркнули, что никаких доказательств противоправной деятельности Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции бюро.

Также Сытник заявлял, что НАБУ даже теоретически не могло вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

28 марта глава ГБР Роман Труба сообщил, что бюро начало следственные действия в производстве относительно возможного влияния Сытника на президентские выборы в США.

В сентябре личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что располагает доказательствами влияния Украины на выборы в США в 2016 году.
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