Дело МН17 будут слушать трое судей, также к процессу решили привлечь резервных судей, сообщает Укринформ.

Председателем стал судья Хендрик Стейнгаюс. Двое других судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс.

Кроме этого, назначен резервный судья. Его имя - Даан Гласс. Известно, что до начала процесса должны назначить еще одного резервного судью. Они нужны для того, чтобы заменить кого-то из основной тройки судей, например, в случае болезни, чтобы рассмотрение дела продолжалось без перерывов.

Все судьи в основном вели уголовные дела.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета

19 июня Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко. Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела.