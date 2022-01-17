Власти Нидерландов и Дании решили присоединиться к «дипломатическому бойкоту» зимней Олимпиаде в Пекине, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Нидерланды не отправят правительственную делегацию на Игры, поскольку Китай решил не пускать на соревнования иностранных зрителей: соревнования смогут посещать только местные жители, передает Интерфакс.

Дания же пошла на такой шаг, чтобы выразить протест против нарушений прав человека, в которых Запад обвиняет китайские власти. Ранее аналогичные решения приняли, в частности, США, Япония, Великобритания, Канада.

«Дипломатический бойкот» означает, что та или иная страна не отправляет на соревнования представителей своего руководства. При этом спортсмены в Играх участие принимают.

Не все на Западе согласны с такими методами давления на Китай. В частности, в декабре 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон назвал подобный бойкот неэффективным.

«Я думаю, что не надо политизировать эту тему. Особенно с целью принять совсем незначительные и символические меры», - сказал Макрон на пресс-конференции в Париже, говоря о решении некоторых стран не направлять на Игры официальные лица.

По его словам, когда речь идет о бойкоте Олимпиады, имеется в виду не направлять на соревнования своих спортсменов, как это было в случае московских летних Олимпийских игр. Однако ему еще не довелось слышать, что кто-то в мире по политическим причинам не пошлёт своих спортсменов в Китай.

«То есть говорят о куда более символических вещах», - отметил президент, отвечая на вопрос о том, присоединится ли Франция к «дипломатическому бойкоту» Олимпиады.

Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.