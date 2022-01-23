также в разделеПолитика
Украина ответила Германии на слова, что Крым не вернется в состав Украины 126
Мулык о разных мерах пресечения Медведчуку и Порошенко: В отношении лидера ОПЗЖ тоже должно быть применено личное обязательство 13
США собираются эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины 28
Бывший разведчик рассказал о проблеме, с которой столкнутся украинцы в случае нападения РФ 553
Разумков призывает Зеленского выступить перед депутатами на закрытом заседании Рады 652
Зеленский назначил заместителя главы СВР 22
В УГО не знают об отдыхе семьи президента за границей 20
Зарубежные СМИ: Порошенко и Медведчука обвиняют по одним и тем же статьям, но экс-президента освободили под личное обязательство, а оппозиционера держат под арестом 20
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении РФ 20
В Украину прибыла первая партия оружия из США 51
Лавров пригрозил США последствиями дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ 70
Аваков – Зеленскому о возможности оккупации Харькова: Осторожнее со словами, это не сериал и не спектакль 252
Азаров: Раз суд признал, что нет оснований для ареста Порошенко, значит, Медведчука тоже нужно отпускать 25
США после консультаций с союзниками дадут России письменный ответ 19
Словацкий министр назвал скандальные заявления по Крыму «личным мнением» 19
Мэр Харькова отреагировал на слова Зеленского об угрозе захвата города 136
Лукашенко: Границу с Украиной надо надежно защитить на случай неадекватности 262
Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения для Порошенко 89

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал интервью Радіо Свобода о переговорах с Германией и Нидерландами по блокированию оружия для Украины, передает УНН.

“Когда у НАТО Украина пыталась кое-что купить через систему закупок НАТО, две страны высказали свое предостережение относительно этих закупок. Одной из них была Германия, другая — Нидерланды. Мы работали с Нидерландами, общались, разъясняли, объясняли им. И я ехал к вам на интервью и прочитал комментарий моего нидерландского коллеги, с которым мы 12 января разговаривали как раз на эту тему, и он сказал, что ситуация изменилась. Теперь, если подобный запрос от Украины в НАТО снова поступит, Нидерланды будут его рассматривать благосклоннее. То есть, это демонстрирует, что нужно говорить.

И со своей немецкой коллегой я тоже об этом говорил. Это была одна из тем нашего разговора. Я выслушал ее позицию, ее объяснение. У нее есть свои аргументы, обоснование. Это линия доводов, связанная с исторической ответственностью Германии. Но я четко высказал ей наши аргументы, и почему мы считаем, что Украина заслуживает такой поддержки. Эта работа ведется, и она будет продолжаться”, — отметил глава украинского МИД.

Однако Кулеба добавил, что Украина знает, где и у кого получить нужное оружие: “Для нас ситуация с Германией — это политически важно, снять блокирование. Но мы знаем, где взять оружие для своей защиты. И мы его там берем. И будем брать”.

Кроме того, глава МИД анонсировал, что количество партнеров, поставляющих Украине оружие, возрастет.

“Британия — очень важные, быстрые поставки. Американцы — поставки. Есть и другие страны, о которых вы скоро узнаете публично. Они помогут нам укрепить нашу обороноспособность.

Безусловно, Россия хочет, чтобы мы были слабы. Это понятно. Поэтому она постоянно кричит на каждом шагу: не дай Бог, вы что-нибудь будете Украине для армии поставлять, это будет иметь для вас последствия! Но несмотря на эти угрозы и крики, партнеры помогают нам. Потому что они понимают, что будущее евроатлантической безопасности решается в Украине в эти месяцы и в этом году”, — сообщил Кулеба.

Напомним, Украина 16 января 2022 года, перед визитом немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок в Киев, в очередной раз призвала ФРГ предоставить оружие, сообщил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

7 января 2022 года Бербок посетила Украину и заявила, что Германия не изменила свою позицию и будет поддерживать Украину путем дипломатии, а не оружия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги