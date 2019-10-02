На встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский убеждал, что о капитуляции Украины после подписания так называемой «формулы Штайнмайера» речь не идет, но объяснить свою позицию с трибуны Рады отказался.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники во фракциях.

Источники издания рассказывают, что на встрече с главами фракций Зеленский был очень нервный, но убеждал, «что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться».

«Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий», - сказал он.

В то же время главы фракций предлагали выйти в сессионный зал и повторить все это с трибуны Верховной Рады. Но Зеленский отказался: сказал, что это уже лишнее, потому что он публично выступил накануне и «все объяснил».

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.