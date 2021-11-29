Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение президента Украины Владимира Зеленского о том, что он передал президенту России список удерживаемых и подлежащих обмену лиц через турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Я оставляю без комментариев это сообщение», - сказал Песков на брифинге, передает Интерфакс.
О передаче списка в Москву через Эрдогана Зеленский заявил на пресс-марафоне 26 ноября. По его словам, турецкий президент уже передал этот список российской стороне. Путин и Эрдоган в последний раз встречались 29 сентября в Сочи.
Песков 29 ноября отметил, что проблема обмена списками удерживаемых лиц в связи с конфликтом на Донбассе остается одним из комплекса вопросов в двусторонних отношениях России и Украины. Он добавил, что проблему верификации удерживаемых лиц до сих пор решить не удалось.
Единственной базой для переговоров по урегулированию внутриукраинского конфликта представитель Кремля назвал Минские соглашения.
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