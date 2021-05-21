В списке относительно возврата наших граждан, которые были незаконно задержаны и удерживаются в местах неволи на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, находятся 285 человек, из них 44 человека - это военнослужащие. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в эфире «Громадського радіо», передает Укринформ.

«В нашем списке, который касается как раз возвращения наших граждан, незаконно задержанных и удерживаемых в местах неволи в Ордло, - 285 человек, из них 44 человека - это военнослужащие», - уточнила Денисова.

Она сообщила, что в последнее время, в частности, уже почти год очень сложно делать какие-то действия в направлении обмена гражданами, чтобы они привели к результату, то есть - возвращению наших парней и девушек на Родину.

«Их (наших граждан, которых нужно возвращать - ред.) у нас очень много, и количество задержанных, как оккупационными властями Донецкой и Луганской областей, так и РФ во временно оккупированном Крыму, увеличивается», - рассказала украинский Омбудсмен.

Она напомнила, что так называемые «уполномоченные», которые действуют на территориях так называемых «ДНР» и «ЛНР», говорят, что якобы Украина почти не выполнила договоренностей. И поэтому они считают те обмены, которые были в конце 2019 года и в начале весны 2020 года, незавершенными, поскольку якобы не было проведено «процессуальное очищение». Поэтому они не будут рассматривать вопрос (относительно обмена гражданами. - Ред.).

Отдельно Денисова отметила, что относительно вопроса обмена гражданами можно двигаться по принципу «обмен всех на всех». По ее словам, это означает обмен всех установленных лиц на всех установленных.

«Но ничего сейчас (относительно обмена гражданами - ред.) не происходит. Я знаю, что и Президент (Владимир Зеленский. - Ред.), и все высокие должностные лица, которые занимаются этими вопросами, на всех площадках об этом говорят. Я тоже провожу переговоры с так называемыми «уполномоченными (так называемых «ЛНР» и «ДНР» - ред.)», но тут же только политическая воля РФ нужна, то есть это вопрос политической воли РФ и президента Путина», - проинформировала Уполномоченный ВРУ по правам человека.